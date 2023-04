Am Ostersamstag endete eine Gassi-Runde am Karlsruher Rheindamm mit einem Feuerwehreinsatz. Laut Mitteilung war ein Hund im Bereich der Dea-Scholven-Straße in ein Erdloch gekrochen und kam nicht mehr alleine heraus. Sein Frauchen alarmierte gegen 21 Uhr die Integrierte Leitstelle. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass zwischen Wurzelwerk und Steinen sehr viele Erdlöcher und Öffnungen vorhanden waren. Durch das schwache Bellen des Hundes konnten sie seine Position jedoch eingrenzen. Das nächstgelegene Erdloch wurde dann mit Geräten, Schaufeln, Spaten und zum Teil mit der Hand erweitert. Das Tier saß in etwa 1,5 Meter Tiefe fest und wurde, als die Öffnung groß genug war, unverletzt herausgelockt.