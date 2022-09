Über 10 Stunden dauerte ein Einsatz der Berufstierrettung Rhein-Neckar am Dienstag in Germersheim. Dort traf die Organisation in einem Privathaus auf hunderte exotische Tiere, die sich in Not befanden.

Schlangen, Geckos, Vogelspinnen, Leguane, Schildkröten und Warane wurden in Terrarien und Übergangsboxen gefunden. Die Tiere befanden sich laut Berufstierrettung in einem „katastrophalen“ Zustand. „Viele waren verstorben oder kurz vor dem Tod durch Verhungern oder Dehydration“, heißt es auf der Facebook-Seite der Organisation.

Insgesamt wurden zwischen 150 und 190 tote Tiere gefunden, bestätigte ein Sprecher der Berufstierrettung am Mittwochabend gegenüber der RHEINPFALZ. Dabei habe es sich größtenteils um tote Spinnen gehandelt. Doch auch Schildkröten, Warane sowie Schlangen seien verendet. Viele Echsen, Geckos, Spinnen, Skorpione, Schlangen und eine Schildkröte konnten gerettet und auf umliegende Auffangstationen verteilt werden.

Außerdem waren Mitarbeiter der Kriminalpolizei, der Artenschutzbehörde und des Tierheims im Einsatz.