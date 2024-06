Seit 22 Jahren kümmert sich die Lustadter Tierauffangstation um entlaufene, beschlagnahmte sowie ausgesetzte Tiere. Nun muss saniert werden. Dafür gab es Geld vom Land.

„Bis heute haben wir durchschnittlich 850 Tiere im Jahr gerettet, versorgt und zum größten Teil wieder vermittelt oder ausgewildert“, sagt Kati Ahuis, zuständig für PR und Kommunikation bei Terra Mater. Das hinterlässt natürlich Spuren. „Die Wege vor den Hundezwingern sind teils rissig. Dringen Regen oder Verunreinigungen ein, gibt es weitere Risse“, erklärt Desiree Wabner beim Rundgang. Zudem werden manche Zwinger bei Regen zumindest im vorderen Teil nass und zwischen den Zwinger ist kaum Sichtschutz. „Da gibt es manchmal schon Stress, wenn sich zwei oder gar mehrere Hunde so gar nicht leiden können und sich deshalb ständig anbellen. Tiere haben ebenso Vorlieben oder Abneigungen gegenüber anderen Tieren, wie auch wir Menschen“, erläutert Wabner. Von den 15 Hundezwingern werden acht komplett neu gebaut, die Wege werden saniert und teils überdacht, damit es nicht mehr reinregnet. „Und unsere Mitarbeitenden freuen sich auch, wenn sie trocken bleiben“, sagt Wabner.

Vögel machen Abdeckung kaputt

Zuvor aber werden ab dieser Woche die Dächer des Vogelhauses und der Futterhalle saniert. „Die Vögel schaffen es unter die Dachverschalung und richten dort ihre Nester ein, machen dabei aber die Abdeckung kaputt“, berichtet Wabner. So finden dann auch Mäuse, Ungeziefer und Feuchtigkeit ihren Weg ins Innere – nicht gut für das Futter und Heu im Lager und schon gar nicht für die im Vogelhaus untergebrachten Vögel.

Den Großteil zahlt das Land

Rund 190.000 Euro wird Terra Mater in die Sanierung investieren müssen. Da kommt der Bescheid des Landes, dass ein Förderantrag positiv entschieden wurde, gerade recht. Vergangene Woche haben Wabner und die Mitarbeitenden in Lustadt 135.470 Euro in Empfang nehmen können. „Bleibt noch eine Finanzlücke von etwa 30.000 Euro“, sagt Ahuis. „Was wir nicht ahnen konnten, dass die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine uns so lange in Atem halten würden. Auch uns fehlen Spendengelder. Wir konnten zwei Jahre keine Veranstaltungen auf unserer Station in Lustadt durchführen, bei denen wir Spenden hätten sammeln können. Aber die Sanierungen können nun nicht mehr aufgeschoben werden.“ Das wird eine anstrengende Zeit werden – für die Mitarbeitenden und die Tiere, so Wabner. „Aber wenn alles fertig ist, wird es toll“.

250 Tiere werden versorgt

Elf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, inklusive Auszubildende und Hausmeister, versorgen in Lustadt etwa 250 Tiere. Unterstützt werden sie von Ehrenamtlichen, die beispielsweise Hunde für einen gemeinsamen Spaziergang abholen. „Zur Zeit ziehen wir 15 Katzenbabys von Hand auf, das ist erschreckend viel für Mai“, erzählt Wabner. Das Leid von verwilderten Katzen sei groß. „Man sieht sie selten, aber es sind wirklich viele“, sagt sie und hofft, dass die neue Katzenschutzverordnung in zwei Jahren kommt und etwas für Abhilfe sorgt. Gemeinsam mit dem Verein Streunerpfoten Südpfalz werden verwilderte Katzen eingefangen, sterilisiert oder kastriert, betreut bis sie den Eingriff überstanden haben und wieder frei gelassen. „Damit wird zumindest ein Teil der unkontrollierten Vermehrung gestoppt und weniger Katzenbabys müssen leiden oder gar verhungern“.

Info

Terra Mater e.V. Tierauffangstation Lustadt, Am Klärwerk 2, Telefon 06347 608672, E-Mail: info@terra-mater-lustadt.de. Spendenkonto: Terra Mater e.V. Umwelt- und Tierhilfe, Betreff: TM Tierauffangstation Lustadt, bei der Volksbank Kraichgau eG , IBAN: DE81 6729 2200 00211343 25, BIC: GENODE61WIE.