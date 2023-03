Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Germersheimer Tierklinik gibt es im Moment keinen Notfalldienst in der Nacht. Es fehlt an Personal. Mit dem massiven Nachwuchsproblem kämpfen die Ärzte nicht allein.

Die Schäferhündin Lea hatte einen verhängnisvollen Unfall: Sie rannte beim Gassigehen kurz vor Mitternacht über die Straße, ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen, Lea wurde