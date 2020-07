Am Montag, 13. Juli , unternahm die zehn Wochen alte Katze Felix (Name redaktionell geändert) eine Erkundungstour durch die Nachbarschaft in Winden. Ein offener Brunnen wurde ihr dabei zum Verhängnis. Die Katze stürzte zirka 7 Meter tief in einen Brunnen und landete trockenen Fußes auf einem Vorsprung. Wenige Zentimeter daneben wäre Felix weitere 7 Meter tief ins Wasser gefallen. Lautstark machte die Katze auf sich aufmerksam. Anwohner verständigten gegen 18.15 Uhr telefonisch den Wehrführer der Feuerwehr Winden, der kurze Zeit später zusammen mit der Feuerwehr Kandel an der Einsatzstelle eintraf. Nachdem die Drehleiter über dem Brunnenschacht in Stellung gebracht wurde, seilte sich ein speziell dafür ausgebildeter Feuerwehrmann zur Rettung der Katze ab. Die augenscheinlich unverletzte Katze konnte anschließend an den dreijährigen Martin (Name redaktionell geändert) übergeben werden.