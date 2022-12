In der Silvesternacht geraten wegen der Böller und Raketen viele Tiere in Panik. Aber auch tagsüber knallen schon die Böller und wer mit seinem Hund spazieren geht, sollte besondere Vorsicht walten lassen, so einer der Tipps der Leiterin der Lustadter Tierauffangstation, Desiree Wabner. Sonst besteht die Gefahr, dass der Hund aus der Leine schlüpft, panisch flüchtet und vor ein Auto läuft. Aber auch zuhause sollten die Halter sich besonders um ihre Tiere kümmern –und auf die Party verzichten, wenn ihr Tier ängstlich ist.