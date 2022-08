Arnulf Klasen ist neuer Präsident im Rotary-Club Germersheim/Südliche Weinstraße. Der Germersheimer Tierarzt möchte Schwerpunkte bei Kunst, Energie und Umwelt setzen. Das Engagement bei Projekten und Auszeichnungen soll einen größeren Rahmen bekommen. Im abgelaufenen Jahr hat der Club Projekte initiiert und mit Spenden Aktionen unterstützt. Eine Kalenderaktion zum Jahresende, die das Neumitglied Yannick Scherthan anregte, erbrachte 2000 Euro für die Opferschutzorganisation Weißer Ring Weitere Spendengelder konnten für folgende Projekte aufgebracht werden: Flutopferhilfe Ahr 8000 Euro, Ukrainehilfe 10.000 Euro. Eine Spende von 2000 Euro ging an die Lebenshilfe Kandel für ein spezielles Behindertenfahrrad, teilt der Rotary Club mit. Ein Sonderpreis mit anderen Organisationen zusammen ging im Rahmen der Kulturtage an die Pollichia-Jugendgruppe Edenkoben. Mit der Pollichia-Gruppe findet im August ein Treffen mit 16 jungen Rotariern aus aller Welt statt. Zwei Wochen lang reisen diese durch die Pfalz. Geplant ist zudem ein Austauschprogramm für Berufsschüler mit einem befreundeten Club aus Florida. Interessenten können sich beim Club melden.

Der Rotary-Club sei weiterhin bestrebt, „jünger und weiblicher zu werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Arnulf Klasen hat Wolfgang Holzner an der Spitze abgelöst. Der Rotary-Club Germersheim/Südliche Weinstraße stellt in diesem Jahr mit Karl Kunz (Landau) den Governor für den gesamten Distrikt 1860.