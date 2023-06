Das Unternehmen Deutsche Glasfaser wird in diesen Tagen mit den Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Sondernheim beginnen. Bürgermeister Marcus Schaile und der 1. Beigeordnete Sascha Hofmann trafen sich mit Mitarbeitern der Deutschen Glasfaser und der Stadt vor wenigen Tagen zum Vor-Ort-Termin in Sondernheim. Schaile äußerte sich „froh, dass es jetzt endlich losgeht und die Tiefbauarbeiten beginnen“. Das sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem schnellen und zukunftssicheren Glasfasernetz in Sondernheim. Seit Anfang März fänden erste Hausbegehungen mit dem Baupartner Artemis statt, um das Verlegen der Glasfaserleitungen auf den Grundstücken zu planen. Um den Aufwand, auch den zeitlichen, bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten, würden beim Verlegen der Glasfaserleitungen moderne Verfahren angewandt, so Jessika Wolmeringer, Projektmanagerin Bau bei Deutsche Glasfaser. Nach Wiederherstellung der Gehwege und Straßen werde deren ordnungsgemäßer Zustand von der Gemeinde geprüft. In Sondernheim entstehe ein Glasfasernetz mit einer Länge von etwa 16 Kilometern. Vor Beginn der Bauarbeiten würden die Anwohner der betroffenen Straßen schriftlich informiert. Fragen zum Bau beantworte die Deutsche Glasfaser montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr, unter der für Anrufer kostenlosen Bau-Hotline 02861 890 60 940.