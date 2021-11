Die Bauplanungsphase ist beendet, so dass seit Ende der vergangenen Woche die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Zeiskam starten konnten. Auch die Hausbegehungen finden seit kurzer Zeit statt und dauern noch an. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Die Deutsche Glasfaser arbeitet beim Netzausbau mit dem Baupartner Verne Group zusammen.

In Zeiskam wird ein Glasfasernetz gebaut, das eine Trassenlänge von insgesamt etwa 23 Kilometer umfasst. Zum Baustart wird eine Kolonne mit jeweils zirka sechs bis acht Mitarbeitern tätig sein. Vor Beginn der Bauarbeiten an einer Straße werden die betroffenen Anwohner so früh wie möglich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung finden sie per Posteinwurf rechtzeitig im Briefkasten.

Bei allen weiteren Fragen und Anregungen zum Bau sowie zu vertraglichen Themen erreichen Sie die Mitarbeiter der Bauhotline unter der Rufnummer 02861 890 60 940. Die Bauhotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr erreichbar.