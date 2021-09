Die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Lingenfeld haben begonnen. Darüber hat die Firma Deutsche Glasfaser informiert. Auch die ersten Hausbegehungen fänden bereits seit Anfang September statt. In einem ersten Schritt würden die Leerrohre unter anderem mit Hilfe einer Fräse in die Straßen eingebracht und danach die Glasfaser verlegt. Für das 26,5 Kilometer lange Glasfasernetz in Lingenfeld seien zum Baustart planmäßig bis zu zwei Kolonnen mit jeweils sechs Mitarbeitern im Ort tätig. Anwohner sollen per Posteinwurf vor Baubeginn in ihrer Straße informiert werden. Wer Fragen hat, kann sich an das Baubüro von Deutsche Glasfaser in Kuhardt, Rülzheimer Straße 2a, wenden, das dienstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist.