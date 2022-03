Die Deutsche Glasfaser hat mit den Tiefbauarbeiten in Bellheim begonnen. Das teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Auch die Hausbegehungen seien weitestgehend abgeschlossen. Die Firma arbeitet beim Netzausbau mit dem Baupartner Verne zusammen. Im ersten Schritt werden die Leerrohre mit Hilfe einer Fräse in die Straßen eingebracht und danach die Glasfaser verlegt. Im Anschluss werden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen – etwa mit Pflastersteinen oder Kies. Dies sei notwendig, da später, wenn die Hausanschlüsse gemacht werden, die Leitungen erneut geöffnet werden müssen. Erst zum Ende der Bauarbeiten würden diese Bereiche endgültig verschlossen und von der Gemeinde abgenommen. Das Glasfasernetz in Bellheim soll insgesamt etwa elf Kilometer lang sein. Zum Baustart wurden vier Kolonnen mit circa sechs Mitarbeitern eingesetzt.