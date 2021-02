KANDEL. Die Maschinen und das beauftragte Generalunternehmen stehen in den Startlöchern, um in Steinweiler, Erlenbach, Minfeld, Freckenfeld, Winden und Vollmersweiler mit der Glasfaserverlegung zu beginnen.

Ein Online-Bauinfoabend für die Gemeinden der VG Kandel ist am Montag, 15. Februar, um 19 Uhr. Die Teilnahme ist über https://deutsche-glasfaser.zoom.us/j/97697578230, oder in der „Zoom Cloud Meeting“ App mit der Meeting-ID: 976 9757 8230 möglich.

Zum Baustart werden bis zu neun Kolonnen mit jeweils zirka sechs Mitarbeitern in den Gemeinden unterwegs sein. Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße werden die Anlieger so früh wie möglich mit einer entsprechenden Information im Briefkasten über den Termin informiert, teilt die Deutsche Glasfaser mit.

Fragen zum Baugeschehen beantwortet die kostenlose Bau-Hotline, 02861 890 60 940, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr.