Unter dem Motto „Staycation – mit Abstand das beste Fest“ wird an diesem Wochenende im Bürgerpark Wörth gefeiert. Die Vereine haben zusammen mit der Stadt Wörth ein buntes Festprogramm organisiert. Um einen kurzfristigen Besuch zu ermöglichen, wurde nun auch im Bürgerpark, im Bereich des Skulpturenparks, eine Tageskasse eingerichtet.

Das Programm läuft ab Freitagabend um 17 Uhr und ist in fünf thematisch verschiedene Zeitfenster unterteilt. Dabei werden jeweils 350 Zuschauer zugelassen. Zwischen den einzelnen Programmpunkten wird das Gelände gereinigt.

Die Tageskasse öffnet jeweils eine halbe Stunde vor einem thematischen Block, also am Freitag um 16.30 Uhr, am Samstag um 11 Uhr und um 16 Uhr, sowie am Sonntag um 10 Uhr und 14.30 Uhr.

Der Ticketpreis beträgt für Erwachsene jeweils 10 Euro, für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre fünf Euro. Der Ticketwert entspricht einem Verzehrgutschein, der Erlös geht in Gänze an die teilnehmenden Vereine.

