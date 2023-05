Das Bahnticket „Ticketplus Alsace“, welches in Kombination mit KVV- und VRN-Tages- und -Monatstickets günstige Bahnfahrten im Elsass ermöglicht, gilt ab Juni auch in Kombination mit dem Deutschlandticket. Dies bestätigte der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) in einer Pressemitteilung.

Bisher ist für die Nutzung des Tickets ein Regio-Ticket des KVV oder ein Tagesticket für das VRN-Verbundstarif nötig. Auch Inhaber einer Kombi-Card, einer Karte ab 60 oder des Rhein-Neckar-Tickets konnten an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen das „Ticketplus Alsace“ als Zusatzticket kaufen und so ganztägig das Schienennetz im Bereich des Département Bas-Rhin nutzen. So sind zum Beispiel Fahrten von und nach Strasbourg möglich oder auch weiter bis Sélestat. Auch Haguenau oder Saverne sind so beispielsweise aus der Südpfalz gut und günstig erreichbar. Erstmals nutzbar ist es demnach in Kombination mit dem Deutschlandticket am Samstag, 3. Juni. Das „Ticketplus Alsace“ ist in den Tarifgebieten des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) und des VRN an den Automaten der Deutschen Bahn erhältlich und kostet für Einzelpersonen 7,50 Euro. Ein Gruppenticket, das mit entsprechenden KVV- und VRN-Gruppenkarten kombinierbar ist, kostet 15 Euro.

Werner Schreiner, Beauftragter der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sagt zum erweiterten Angebot: „Ab dem 3. Juni können nun Fahrgäste aus dem VRN- und dem KVV-Gebiet, wenn sie mit dem Deutschlandticket unterwegs sind, an den Wochenenden auch das Ticketplus Alsace für Einzelreisende erwerben. Dies konnte in Abstimmung mit den Verkehrsverbünden in den Gesprächen mit der Region Grand Est so vereinbart werden.“ Neben dem Deutschlandticket werden auch die bisher akzeptierten Tickets weiterhin in Kombination gültig sein. Auch ohne das „Ticketplus Alsace“ kommen Inhaber des Deutschlandtickets schon jetzt ohne Zusatzkosten nach Wissembourg und Lauterbourg. Beide Bahnhöfe gehören zum Tarifgebiet des KVV beziehungsweise des VRN und liegen entsprechend im Gültigkeitsgebiet des 49-Euro-Tickets.