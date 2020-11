Eine neue Unterkunft sollte der Ortsverband Germersheim des Technischen Hilfswerks erhalten, der im November 1978 noch in Räumen des Ludwigstors zur Miete wohnte. Die neue Behausung, welche auch den Wasseralarmzug aufnahm, entstand erst in den frühen 1980er Jahren in der Nähe des heutigen Dienstgebäudes der Wasserschutzpolizei.