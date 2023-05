Wer kennt sie nicht? Die Lieder von Hannes Wader, der in den 1970er Jahren seinen Ruf als zynisch-direkter aber auch melancholisch-poetischer Liedermacher festigte und zur unbestrittenen Leitfigur in der Szene aufstieg. Nun, nach 50 Jahren auf der Bühne, hat sich Hannes Wader verdientermaßen aufs Altenteil zurückgezogen. Doch seine Titel bleiben in Erinnerung. Sie werden gepflegt, etwa von dem in Maikammer ansässigen Gitarristen Thomas Hartke, der in früheren Jahren intensiven Kontakt zu Hannes Wader pflegte und auch mit dessen Gitarristen Werner Lämmerhirt immer wieder zusammenarbeitete. Diese Begegnungen prägen seine Musik bis zum heutigen Tag. In Erinnerung schwelgen dürfen Fans von Hannes Wader jetzt bei einem „nachdenklichen“ Abend in der Kleinkunstbühne des Familienweingutes Disqué in Freckenfeld. Am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr ist hier das nächste Konzert bei freiem Eintritt (Hutgage). Wer sich vorab informieren möchte, dem sei der Youtube-Beitrag „Hartke spielt Wader“ im Internet empfohlen. Reservierungen unter 06340 1091.