Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) will bei der voraussichtlich im Spätsommer/Herbst 2025 stattfindenden Bundestagswahl erneut kandidieren. Er möchte „meine Heimat, die Südpfalz, mit Leidenschaft und Überzeugung im Deutschen Bundestag“ vertreten, will „mit dem Ohr vor Ort sein, um zu hören, wo der Schuh drückt und Lösungen zu finden“, informierte Gebhart am Freitag. Er strebe „einen Politik- und einen Regierungswechsel“ an. Die CDU habe in den letzten zwei Jahren an einer Erneuerung gearbeitet. Er selbst habe an dem neuen Grundsatzprogramm der Partei intensiv mitgewirkt. Dem Bundestag gehört der 52-Jährige seit 2009 an. In der Vorgängerregierung war er Parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Nun ist er Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Jockgrim.