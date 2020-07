Thomas Gebhart soll die Südpfalz weiter im Deutschen Bundestag vertreten. In geheimer Abstimmung wurde Gebhart am Dienstagabend mit dem Traumergebnis von 100 Prozent zum Bundestagskandidaten der südpfälzischen CDU gewählt. Als das Ergebnis bekannt gegeben wurde – alle 85 Stimmen waren Ja-Stimmen –, gab es viel Applaus von den CDU-Delegierten. Zuvor hielt Gebhart eine sachliche wie emotionale Rede. Der Bundestagsabgeordnete aus Jockgrim, der seit zweieinhalb Jahren Parlamentarischer Staatssekretär bei Jens Spahn ist, ging zunächst auf die Corona-Situation ein. „Die Zahl der Intensivbetten wurde deutlich erhöht, Schutzschirme wurden gespannt, medizinische Schutzausrüstung beschafft, Testkapazitäten wurden erhöht und die Corona-Warn-App ging erfolgreich an den Start“, nannte Gebhart Beispiele. „Das Virus ist nach wie vor da“, mahnte der Staatssekretär zur Achtsamkeit. „Es geht jetzt auch darum, aus der Corona-Situation für die Zukunft zu lernen“, richtete Gebhart den Blick nach vorne. Das sei eines der Themen, die unter anderem auf die Tagesordnung der Europäischen Union während der deutschen Ratspräsidentschaft gesetzt worden seien. Zudem wollen wir erreichen, dass in kritischen Bereichen Arzneimittelproduktion wieder nach Europa zurückverlagert wird, um unabhängiger zu werden, so Gebhart weiter.

Politik im Dialog

Gebhart ging in seiner Rede ausführlich auf die Arbeit als Wahlkreisabgeordneter der Südpfalz ein. „Politik im Dialog, dafür stehe ich, auch wenn in Corona-Zeiten Telefonsprechstunden und Videoformate im Vordergrund stehen.“ Breitbandversorgung und Mobilfunkversorgung stehen für ihn ganz oben auf der Tagesordnung. Die Telekom habe ihm zugesichert, 50 Standorte in der Südpfalz zu ertüchtigen beziehungsweise neu zu schaffen. Umwelt- und Klimaschutz bleibe für Gebhart, der mehrere Jahre Mitglied des Umweltausschusses des Deutschen Bundestages und Teil der deutschen Delegation bei den Weltklimakonferenzen war, ein Herzensthema. Gebhart warb zudem für einen respektvollen Umgang miteinander. „In der Demokratie muss man in der Sache auch streiten. Das gehört dazu. Aber man sollte, auch wenn die Meinungen einmal andere sind, respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen.“

Thomas Gebhart lebt mit seiner Familie in Jockgrim und ist 48 Jahre alt. Seit 2009 vertritt er die Südpfalz als direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Seit 2018 ist Gebhart Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit. Von 2003 bis 2009 war er Landtagsabgeordneter. Vor seiner Abgeordnetenzeit war Gebhart bei der BASF in Ludwigshafen tätig. Davor arbeitete er unter anderem für den früheren Bundestagsabgeordneten Heiner Geißler. Zum Wahlkreis Südpfalz gehören die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau.