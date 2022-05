Sabine und Heiko Möller haben ihr neues Therapiezentrum in der Jahnstraße 2b, im Gebäudekomplex der Firma Eichenauer, eröffnet.

Die Praxisräume belegen eine Fläche von rund 650 Quadratmetern und sind mit computergesteuerten Sportgeräten für individuelles Kraft- und Ausdauertraining ausgestattet.

Auch Reha-Sport in Gruppen ist hier möglich. Der Umbau sei planmäßig zu Ende gegangen, freuen sich Sabine und Heiko Möller. Ihr Angebot in Freckenfeld werde natürlich beibehalten. Dort sind die Möllers im Gewerbegebiet Karlshöhlichen am östlichen Ortseingang seit mehr als zehn Jahren mit einer Praxis vertreten.

Insgesamt besteht das Team mittlerweile aus 28 Mitarbeitern, darunter erfahrene Physio- und Ergotherapeuten und Trainer. Für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren wurde ein spezielles Programm entwickelt, um Haltungsschäden im frühen Stadium vorzubeugen.

Info

Therapiezentrum Möller in Kandel, Jahnstraße 2b, Telefon 07275 5341, E-Mail: info@tz-moeller.de, Internet: www.tz-kandel.de.