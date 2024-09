Heiterkeit, turbulente Szenen und Spielfreude, damit erfreut die Theatergruppe Berg e.V. seit fast 30 Jahren ihre Besucher. Diesmal wird der Dreiakter „Ein Hof voller Narren“ von Winnie Abel reichlich Verwirrung, Fröhlichkeit und Wortwitz auf die Bühne bringen.

„Ausgewählt haben wir das Stück gemeinsam, um bei den Leseproben schnell und kollegial festzustellen, wer in welche Rolle passt“, berichten Nicole Meyer und Matthias Jordan, die beide für Regie zuständig sind. Sie dirigieren die Verhältnisse auf „Dippelmanns Bauerhof“, der nicht mehr wirtschaftlich arbeitet. Deshalb möchte Vater Rolf (Stefan Heck) die Verantwortung endlich an Sohn Jonathan (Kevin Heck) oder Tochter Esther (Nicole Meyer) übergeben „Wer zuerst heiratet bekommt den Hof“.

Nun steckt der schwule Jungbauer Jonathan mit seinen Plänen für einen Ökohof in einer tiefen Patsche. Denn Jonathans Partner Detlef (Raphael Weidentaler) ist sicher nicht das, was der strenge Vater sich als „Schwiegertochter“ vorstellt. Jonathan ahnt, wenn er nicht schnellstmöglich eine Frau vor den Altar bekommt, geht der elterliche Hof an seine zänkische Schwester, die in Zukunft Massentierhaltung betreiben wird.

Hier hilft nur eine schnellstens organisierte Scheinehe mit der polnischen Pflegekraft Irena (Alexandra Latt), die gut gelaunt und mäßig fleißig in bestem deutsch-polnischem Kauderwelsch den Senior Erwin (Fredy Abdorf) betreut, dessen witzig unpassende Kommentare das Geschehen begleiten.

Unvorhergesehene Zwischenfälle gibt es zuhauf: So wird bei der eilends organisierten Hochzeitsfeier Jonathans Partner Detlev sich in Frauenkleider werfen, als Irenas Mutter auftauchen, mit Vater Rolf kokettieren und weiter für zündende Ungereimtheiten sorgen. Als dann noch die frisch vermählte Braut mit dem Knecht Hannes (Matthias Jordan) im Heu erwischt wird und plötzlich die echte Schwiegermutter Nathalia (Karin Sandrell) aus Polen vor der Tür steht, eskalieren die Verwirrungen. Wird Jonathan es schaffen seine Scheinehe und den Hof zu retten?

Das Stück begeistert durch rasantes Tempo und eine Menge „Charleys-Tante-Witz“, dazu viel Bezug zur Gegenwart durch Themen wie ökologischer Landbau oder ausländische Pflegekräfte .

Karten

Karten für „Ein Hof voller Narren von Winnie Abel“ in der Berger Gemeinschaftshalle/Waldstraße. Vorstellungen: Freitag, 20. und Samstag 21. September. Beginn 19.30 Uhr (Einlass mit Bewirtung 18.30 Uhr).

Kartenvorverkauf: Tabakheisel in Berg, Kandeler Straße – Tel. 07277 7969041