Für ihre Aufführung im Jubiläumsjahr hat sich die Theatergruppe Sondernheim „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“ ausgesucht, eine „witzige und turbulente Komödie“ vom Bernd Gombold. Die Theatergruppe wurde als Verein vor 25 Jahren gegründet. Aufführungstermine sind Ende Oktober (29./30.10.) und Anfang November (5./6.11.). Karten können im Vorverkauf in der Tulla-Halle am Freitag, 14.10., von 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 15.10., von 10 bis 13 Uhr, erworben werden. Ab Montag, 17. Oktober, sind weitere Karten in der Sparkasse Sondernheim erhältlich.