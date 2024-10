Am Wochenende feiert das neue Stück der Theatergruppe Sondernheim Premiere. Das Originalstück vom Ammersee wird an den Baggersee verlegt.

„Das ist die 13. Probe, daher klappt’s wahrscheinlich nicht so gut“, stellt Franz Josef Hänlein, Vorsitzender der Theatergruppe Sondernheim, fest. Manchmal „verirrt“ man sich im Text oder es werden die Positionen auf der Bühne korrigiert. Zwischendurch besprechen die Darsteller auch mal, wie die einzelnen Szenen am besten gespielt werden. Doch unbesorgt, es folgen noch einige weitere Proben, demnächst auch im fertigen Bühnenbild. Wie bisher auch, wird zur Premiere alles bestens funktionieren.

Mit dem Lustspiel „Der schwarze Ochs vom Baggersee“ (im Original bekannt aus Peter Steiners Theaterstadl) haben die Akteure wieder zielsicher ein Werk ausgewählt, in dem sie Lokalkolorit, Mundart und ihre offensichtliche Spielfreude auf der Bühne ausleben können. So wurde der „Schwarze Ochs“ kurzerhand vom Ammersee an den Baggersee verlegt. Im „Ochsen“ – einem Wirtshaus – geht’s mitunter mit pfälzisch-robuster, aber immer letztlich nicht böse gemeinter Wortwahl zu. Dem „Ochsen“ droht eine Zwangsübereignung, nachdem der Wirt Franz Hintermoser seine Spielschulden mit einem Schuldschein beglichen hat. Dieser wird jetzt fällig.

Alle Mimen am Tisch: Bis zur Premiere wird der Text sitzen. Foto: evs

Aus dem Traditions-Wirtshaus „Ochsen“ droht ein spezielles „Etablissement Angela“ zu werden. Mit dieser Angela hatte der Ochsenwirt wohl auch ab und an intimere Begegnungen, von denen er aber aktuell nichts mehr wissen will. Die Lage scheint aussichtslos. Konto und Kasse sind leer, die Bank hat bei der Kreditanfrage schon abgewunken. So sehr Wirtstochter Gaby und die treue Angestellte Zenzi auch überlegen, angesichts der Situation sind sie ratlos. Die Nerven liegen blank. Doch (fast) wie im richtigen Leben findet sich auch für den „Schwarzen Ochsen“ eine unerwartete, aber gute Lösung. Neugierig geworden, wie sich die Geschichte entwickelt? Die Auflösung gibt es live bei den Aufführungen in der Tulla-Halle.

Info

Termine: Samstag, 2. und 9. November, jeweils 19 Uhr; Sonntag, 3. und 10. November, jeweils 18 Uhr. Karten sind erhältlich beim Vorsitzenden der Theatergruppe, Franz Josef Hänlein, Telefon 0173 8611833 oder per E-Mail an fjhaenlein@googlemail.com.