Am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr, wird in der Festhalle das Stück „Öztürks Mein Krampf“ in der Wörther Festhalle aufgeführt. Die Veranstaltung, organisiert vom Beirat für Migration und Integration unter Vorsitz von Nebihe Tacioglu in Zusammenarbeit mit der Theatergruppe „Halber Apfel“, vereint kulturelle Unterhaltung und politische Bildung. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Partnerschaft Demokratie Leben Wörth am Rhein.

Worum es in dem Stück geht: Ali Öztürk misst den Worten eines Parteisprechers in einer Talkshow zu viel Wichtigkeit bei und hat Angst abgeschoben zu werden. Die Frau, die er angefahren hat, nimmt er daher mit nach Hause. Sein Plan: Mit bester türkischer Gastfreundschaft gesund zu pflegen und ihr deutlich zu machen, dass sie nette Menschen sind und keinem was Böses wollen. Was sie jedoch nicht wissen ist, dass diese Frau bereits an mehreren fremdenfeindlichen Anschlägen beteiligt war.

Der Eintritt beträgt 15 Euro an der Abendkasse. Interessierte haben die Möglichkeit Plätze im Voraus unter bmi@woerth.de zu reservieren.