Der Turn- und Gymnastikverein Leimersheim hat 500 Euro an die Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim gespendet. Das Geld soll für die Ausstattung des Tagesbegegnungszentrums St. Elisabeth mit Visieren und Schutzmitteln genutzt werden. Das Tagesbegegnungszentrum ist seit Beginn der Corona-Krise geschlossen. Normalerweise halten sich dort zehn bis zwölf Personen täglich auf, die überwiegend von ehrenamtlichen Helferinnen betreut werden. „Wir werden häufig danach gefragt, wann das Tagesbegegnungszentrum wieder öffnen kann“, so Geschäftsführerin Gabi Xander-Decker. „Derzeit überarbeiten wir unser Schutz- und Hygienekonzept. Um bestmöglichen Schutz zu gewährleisten, benötigen wir Visiere und verschiedene andere Schutzmittel.

Werner Aumann, Vorsitzender des Turn- und Gymnastikvereins, betonte, dass die Sozialstation einen wichtigen Beitrag in der Altenpflege leiste. Verbandsbürgermeister Matthias Schardt, der gleichzeitig Vorsitzender der Sozialstation ist, hob hervor: „Dass ein Verein, der aufgrund der Situation selbst kein einfaches Jahr hat und dem unter anderem wegen des ausgefallenen Volkslaufs Einnahmen wegbrechen, Geld an eine Einrichtung spendet, die noch stärker betroffen ist, ist ein tolles Beispiel des Zusammenhalts in unserer Verbandsgemeinde. Darüber freue ich mich sehr.“