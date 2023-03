Einer Zivilstreife fiel am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der B9 in Höhe Germersheim eine 40-jährige Autofahrerin auf, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten außerdem Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,29 mg/l, also mehr als 0,5 Promille. Dadurch erhöht sich das ursprüngliche Bußgeld für den Handyverstoß von 100 Euro um weitere 500 Euro für die Trunkenheitsfahrt