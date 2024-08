Fix waren bislang unbekannte Täter, die am Mittwoch, 31. Juli, gegen 14.50 Uhr in der Hauptstraße in Germersheim ein hochwertiges Pedelec entwendeten. Der Besitzer war nur zehn Minuten weg. Das E-Bike der Marke Canyon in den Farben schwarz/grau hat einen Wert von rund 6500 Euro und war mittels eines Schlosses gesichert. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de.