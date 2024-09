Gleich mit mehreren Einbrüchen in Keller hat es die Polizei in Germersheim zu tun. In der Nacht auf Samstag, 28. September, wurde bei einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Ludwigsring ein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach dem gewaltsamen Öffnen der Kellertür ein E-Bike im Wert von über 3000 EUR gestohlen. Bereits in Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden gleich mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in der Queichstraße aufgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden ein E-Scooter und Werkzeuge entwendet. Hinweise an die Polizei unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.