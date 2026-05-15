Es gibt mal wieder Streit um den Lärmschutzwall am Ort: hohes Gras, teure Pflege, viel Ärger.

Seit seinem Bau ist der Lärmschutzwall entlang der Ortsrandstraße, vielmehr sein Bewuchs, wiederkehrendes Thema in den Sitzungen des Ortsgemeinderates. Im Januar 2020 sprach die damalige Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann davon, dass der Wall im Frühjahr wohl bepflanzt werden könnte. Bis heute, also sechs Jahre später, stehen tatsächlich nur in einigen Abschnitten Sträucher oder kleine Bäume. Ein Großteil der Anlage ist dagegen immer noch ausschließlich mit einer Wiese bedeckt. Diese Flächen sollen wie in den Vorjahren auch in diesem Jahr zweimal von einer Fachfirma gekürzt sowie gemulcht werden und die Sträucher und Bäume sollen freigeschnitten werden. Die Arbeiten an der steilen Wallfläche werden im Moment gerade ausgeschrieben. Damit der Ortsbürgermeister selbst über ihre Vergabe entscheiden kann, sollte in der jüngsten Ratssitzung dazu ein Beschluss zur Beauftragung gefasst werden.

Grünschnitt: Teures Unterfangen

Zuvor entwickelte sich jedoch eine rege Diskussion über Sinn und Nutzen der Arbeiten am Lärmschutzwall. Ortsbürgermeister German Guttenbacher erläuterte, dass die Flächen wie in den Vorjahren nach dem Schnitt mit dem anfallenden Material gemulcht werden sollen. Werde das Schnittgut abtranspotiert, würden die Kosten deutlich steigen. In den letzten Jahren kostete ein kompletter Schnitt des Walls, also auf der Seite der gesamten Straße und innen Richtung Wohngebiet, rund 20.000 Euro. Eine Summe, die so manchem Ratsmitglied bitter aufstieß.

So gefiel einigen nicht, dass im Grunde nur die direkten Nachbarn des Walls von den Maßnahmen profitieren, sich jedoch finanziell nicht daran beteiligen würden. Zudem wurde gefragt, ob es denn überhaupt sein müsse, dass das steile Gelände zweimal im Jahr gemäht werden müsse, ob nicht ein Durchgang oder sogar ein gänzlicher Verzicht darauf genauso gut wäre. Es würde genügen, Bäume und Sträucher freizuschneiden, damit sie weiter ungestört wachsen könnten.

Ausschreibungsverfahren läuft bereits

Guttenbacher war etwas erstaunt, dass diese Diskussion über das „Ob“ der Arbeiten jetzt entstand. Da das Ausschreibungsverfahren schon gestartet sei, könne es die Gemeinde nicht ohne finanzielle Regressansprüche vonseiten der interessierten Firmen zurückziehen. Es sei schwer, gerade auf der Innenseite des Walls richtig zu handeln, denn er bekomme regelmäßig Beschwerden von den Anwohnern über die Samen der Pflanzen, die sich Richtung Privatgärten ausbreiten würden. Berthold Brecht (Jockgrim Progressiv/Grüne) bot an, mit seinem Freischneider künftig Bäume und Sträucher frei zu halten; seine Fraktions-Kollegin stellte schließlich den Antrag, die Grasflächen des Lärmschutzwalls nicht mehr zu mulchen. Dieser Antrag wurde bei elf Nein-Stimmen zu sechs Ja-Stimmen abgelehnt. Der Beschluss, dass der Ortsbürgermeister nach Ende der Bewerbungsfrist über die Vergabe entscheiden darf, wurde mit 15 Ja-Stimmen und vier Nein-Stimmen gefasst.