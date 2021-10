Am Sonntag sind bislang unbekannte Täter zwischen 2 und 10 Uhr in das Vereinsheim des ASV Schwegenheim in der Straße Am Bahndamm eingebrochen. Dort entwendeten sie laut Polizei Gegenstände im Wert von circa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.