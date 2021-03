Mehrere hochwertige Elektro-Gartenwerkzeuge haben Unbekannte bei ihrem einbruch erbeutet. die Schadenshöhe steht laut Polizei jedoch noch nicht fest. Die Täter waren in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Gartenhaus auf einem Grundstück in der Schloßstraße eingebrochen. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.