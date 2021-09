Nach rund drei Wochen Übergangszeit im Eingangsbereich des ehemaligen „Moby Dick“ zieht das Corona-Schnelltestzentrum der Verbandsgemeinde ab Samstag, 2. Oktober, dauerhaft in den Bürgerkeller des Rathauses um. Die Übergangsphase im Moby Dick war nötig gewesen, weil der Bürgerkeller mit dem Briefwahlbüro für die Bundestagswahl belegt gewesen war. Im Rathaus kann das Testzentrum auf die IT-Infrastruktur der Verbandsgemeindeverwaltung zurückgreifen. Zudem gewährleistet der Standort kurze Wege für die Mitarbeiter der Verwaltung. Der Umzug bedeutet aber, dass der Bürgerkeller nicht für Vereine zur Verfügung steht. Das Testzentrum sei für die Pandemiebekämpfung wichtig, so Bürgermeister Matthias Schardt. „Da wir in der immer noch schweren Situation zusammenstehen müssen, bitte ich um Verständnis dafür, dass der Bürgerkeller hierfür genutzt wird.“

Info



Testzeiten dienstags und donnerstags 15 bis 19 Uhr, samstags 9 bis 12 Uhr.