Das Corona-Testzentrum in der Dampfnudel ist an Heiligabend, 24. Dezember, von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Da in den Räumen auch ein Gottesdienst stattfindet, werden eventuelle Änderungen am Wegekonzept vor Ort ausgeschildert. Am 1. Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Dezember, bleibt das Testzentrum geschlossen. Am Dienstag, 28., und Donnerstag, 30. Dezember gelten die regulären Öffnungszeiten. Am Freitag, 31. Dezember, ist das Testzentrum von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Ab 1. Januar 2022 ist das Testzentrum montags, mittwochs und freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.