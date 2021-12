Beim DM-Markt in Schwegenheim öffnet laut Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) am Mittwoch, 15. Dezember, ein Corona-Schnelltestzentrum. Getestet wird von montags bis samstags von 7.30 bis 19.30 Uhr. Auf der Internetseite des Drogeriemarkts kann ein Termin gebucht werden. Wer keinen Termin vereinbart, müsse seinen Personalausweis und ein Smartphone mitbringen, um sich zu registrieren, erklärt Lutzke. Der Ortsbürgermeister freut sich, dass es nun auch ein Testangebot in Schwegenheim gibt. Das sei in einer solchen Krisensituation ein Vorteil, so Lutzke.