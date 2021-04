Das Testzentrum in der Tulla-Halle steht Sondernheimer Bürgern am Karsamstag, 03. April, von 10 bis 14 Uhr zur Verfügung. Nach den Osterfeiertagen gelten wieder die für das Testzentrum Sondernheim üblichen Öffnungszeiten. Testungen werden dann wieder immer montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr vom DRK-Ortsverein Germersheim durchgeführt.

Ein Terminvereinbarung ist nicht nötig. Wer sich testen lassen möchte, kann zu den genannten Zeiten in der Tulla-Halle vorsprechen. Mit Wartezeiten muss gerechnet werden! Ganz wichtig: Es herrscht eine FFP-2 Maskenpflicht, und die Corona-Schutzmaßnahmen müssen in jedem Fall eingehalten werden!

Weitere Teststationen in Germersheim:



DRK-Kreisgeschäftsstelle, Hans-Graf-Sponeck-Straße 33, Tel. 0172-7429012, E-Mail: CTS@drk-kv-germersheim.de

Praxis Dr. Hüseyin Celik, Königstraße 21, Tel. 07274-2441