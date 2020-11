Nun startet doch die erste Schule im Landkreis Germersheim in den Fernunterricht – testweise. Noch am Mittwoch hatte die Kreisverwaltung auf die Linie des Landes verwiesen. Laut Bildungsministerin Stefanie Hubig sollten die Schulen so lange wie möglich offen gehalten werden, hieß es. Angsichts der landesweit hohen Coronazahlen gebe es kaum regionalen Handlungsspielraum. Am Donnerstag kam jedoch die Nachricht vom Kreis, dass an der Berufsbildenden Schule Germersheim/Wörth ab Montag, 23. November, eine Testphase startet, in der „ausgewählte Klassen für zunächst zwei Wochen in den Fern-Unterricht gehen“.

Während der Testphase sollten die digitalen Instrumente vertieft eingeübt werden, zitiert die Pressemitteilung Schulleiter Alexander Ott. Auch könnte durch den Fernunterricht die Anzahl von Kontakten in der Schule und zum Beispiel in den Bussen minimiert werden. Gleichzeitig werde in der Schule Platz geschaffen für den Fall, dass große – im Präsenzunterricht zu beschulende – Klassen auf zwei nebeneinanderliegende Räume aufgeteilt werden können

Als „nachvollziehbar und sicherlich zielführend“, loben Landrat Fritz Brechtel und der für Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler die Initiative des BBS-Schulleiters. Dies gelte gerade in Hinblick darauf, dass Infektionen eher in höheren Klassenstufen verbreitet würden als in jüngeren Jahrgangsstufen, sowie in Hinblick auf anstehende Abschlussprüfungen. Bei dem 14-tägigen Fern-Unterricht handele es sich ausdrücklich um eine Testphase, die so auch mit der Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion kommuniziert sei.

An der Testphase nehmen alle Klassen der Höheren Berufsfachschule, der Klassenstufe 12 und 13 des Beruflichen Gymnasiums und alle Klassen der Vollzeit-Fachschulen bis vorerst 4. Dezember teil. Der Fern-Unterricht findet gemäß dem aktuellen Stundenplan statt. Für Schüler bestehe die übliche „Anwesenheitspflicht“, betont Schulleiter Ott. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ hatte er schon am Mittwoch eine solche Option angedeutet.

Kreisbeigeordneter und Landrat verweisen nun darauf, dass die Erfahrungen der BBS „für viele wertvoll“ sein werdenb. Deshalb warte man gespannt auf das Resümee nach der ersten Frist.