Die Stadt Germersheim ist in den Startlöchern für flächendeckende Tests: Bürgermeister Marcus Schaile hat mit dem DRK Kreisverband Germersheim, der schon jetzt PoC-Schnelltests durchführt, vereinbart, die Testungen auch noch im nächsten Monat, bis zum 30. April, anzubieten. Weitere Testmöglichkeiten sind oder werden eingerichtet.

Eine entsprechende Teststation wurde in der DRK-Kreisgeschäftsstelle in der Hans-Graf-Sponeck-Straße 33 bereits eingerichtet. Interessierte können sich telefonisch unter der Telefonnummer 0172 7429012 anmelden und einen Termin vereinbaren. Die Hotline ist von 8.30 bis 14 Uhr erreichbar. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail über CTS@drk-kv-germersheim.de möglich.

Apotheker und Arzt testen

Auch die im Fachmarktzentrum ansässige Apotheke Walch und der in Germersheim praktizierende Allgemeinmediziner Dr. Hüseyin Celik in der Königstraße 21 haben sich dazu bereiterklärt, Schnelltests durchzuführen. Dr. Celik bittet um telefonische Terminvereinbarung unter 07274 2441, während Michael Walch, Inhaber der Apotheke Walch, entsprechende Online-Buchungen favorisiert. Wer sich nicht online anmelden kann, erhält wesentliche Informationen unter Telefon 07274 1081 oder im Internet unter www.apotheke-walch.de.

Voraussichtlich ab Mitte nächster Woche wird der DRK Ortsverein Germersheim laut Schaile in einem separaten Testzentrum in der Sondernheimer Tulla-Halle Testungen durchführen können, die dann immer montags, mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr stattfinden sollen. Tatkräftig unterstützt werden die Mitglieder des DRK von Mitarbeitern der Stadtverwaltung.

Wer sich in der Tulla-Halle in Sondernheim testen lassen will, benötigt keinen Termin, sondern kann zu den genannten Zeiten vorbeikommen, natürlich unter strikter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Die Getesteten werden dann per E-Mail über das Testergebnis informiert.

Schaile: „Ich bin sehr dankbar, dass die Dinge voranschreiten und wir es so schnell geschafft haben, das Germersheimer Stadtgebiet durch die jetzt vorhandenen Anlaufstellen abzudecken. Durch die Testmöglichkeiten vor Ort wird den Bürgern auch wieder ein kleines Stückchen Sicherheit im Alltag geboten, das wir alle dringend nötig haben.“