Am 9. und 10. Januar laden die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) zum „Testen, Fühlen, Probesitzen“ des 22 Meter langen MockUps ein. Dabei handelt es sich um ein Modell der neuen Fahrzeuge mit Originalmaßen: Ein halber Zug mit allen wesentlichen Elementen in Echtgröße zum Anfassen und Ausprobieren. Die Türen der MockUp-Halle in der Wikingerstraße 13 (Beschilderung „VDV TramTrain“) sind am 9. Januar von 10 bis 13 Uhr und am 10. Januar von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Am 24. Januar von 10 bis 13 Uhr sowie am 25. Januar vom 18 bis 20 Uhr steht dann die Fahrzeugvariante der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zur Besichtigung bereit. Angekündigt ist zudem eine Ausstellung und an beiden Terminen stehen Experten aus dem Projekt für Fragen zur Verfügung. Die AVG bekommt ihre neuen barrierefreien TramTrains mit Toilettenkabine ab 2025. Die VBK erwartet die ersten Niederflur-Straßenbahnen für den stufenlosen Einstieg in der Innenstadt ab 2026. Mit den Neufahrzeugen werden ältere Modelle ersetzt.