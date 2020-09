RHEINZABERN. Am Sonntag, 13. September findet der „Tag des offenen Denkmals“ bundesweit unter dem Motto: „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“ statt.

Das Terra-Sigillata-Museum, beteiligt sich an diesem Aktionstag. Das Museum ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist an diesem Tag frei. Dr. Rüdiger Schulz und Dr. Fridolin Reutti stehen während der Öffnungszeit zu Führungen im Museum zur Verfügung. Andrea Weigel zeigt im Foyer des Museums die Kunst des Brettchenwebens. Ergänzend ist die Sonderausstellung „Der römische Küchenfund aus Rheinzabern“ zu sehen.

Ab 14 Uhr steht Walter Niedermeyr zur Erläuterung der Funktionsweise des römischen Feldgeschützes bereit. Zum gleichen Zeitpunkt stellt Jürgen Scharkowski den Besuchern das Modell einer römischen Werkhalle vor.

Brennöfen ebenfalls offen

Die römischen Brennöfen beim Kindergarten in der Faustinastraße stehen an diesem Tag „als Denkmale aus der Römerzeit“ von 14 bis 16 Uhr für Besucher offen. Hier wird Dr. Birgit Maczek die Führungen übernehmen.

Stadtführung ab 14 Uhr

Das Programm zum Tag des offenen Denkmals sieht auch eine Stadtführung vor, die um 14 Uhr am Eingang zum Museum beginnt. Hierzu stehen Annemarie Faust und Sieglinde Seibold zur Verfügung. Im Ortskern von Rheinzabern gibt es zahlreiche Fachwerkhäuser mit interessanten Hausinschriften. Hierauf wird bei der Stadtführung besonders hingewiesen. Der Rundgang führt Sie in die Bereiche Hauptstraße-Hoppelgasse-Friedhofstraße und Kirchplatz. Für die Teilnahme an der Stadtführung wird eine kleine Spende erwartet.

Hingewiesen wird auf die Einhaltung der Corona-Bestimmungen, die bei allen Aktionen eine Mund-Nase-Abdeckung und die Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands vorschreiben.

