Das Terra-Sigillata-Museum darf ab Mittwoch wieder seine Ausstellungsräume öffnen. Zu sehen ist neben der regulären Ausstellung auch die Sonderausstellung „römischer Küchenfund“. Der „römische Küchenfund“ aus Rheinzabern war bisher in keiner Ausstellung zu sehen. Zum Fundkomplex gehören zum Beispiel die Kistenbeschläge der Holzkiste, in der der komplette Fund verwahrt wurde. Auch wenn die Eisenbeschläge heute fehlen, dank der detaillierten Fundbeschreibung von 1881/82 konnte die Kiste nahezu vollständig in Ihren Maßen rekonstruiert werden. Die ebenfalls in der Fundbeschreibung angegebene „Menge meist noch mit prächtiger Schmelze überzogenen Glasscherben“ konnte zu zwei Delphinhenkelflaschen, einer Einhenkelflasche und einem Teller zusammengesetzt werden. Viele weitere Funde werden ausgestellt.

Wie überall gelten aufgrund der Corona-Pandemie jedoch strenge Hygiene- und Schutzauflagen (ähnlich wie in Geschäften und Märkten) für Besucher und Angestellte: So ist unter anderem das Tragen einer Schutzmaske verpflichtend.