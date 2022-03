Eigentlich wollte die FWG-Fraktion im Verbandsgemeinderat Bellheim den Bürgermeister-Wahltermin auf den 3. Juli dieses Jahres legen. Das ist noch vor den Sommerferien, was eine höhere Wahlbeteiligung verspricht und es sind mehr Leute in der Verwaltung, um die Wahl vorzubereiten, sagte Peter Herzog. Diese ist nötig geworden, nachdem Bürgermeister Dieter Adam (FWG) im Februar seinen Rücktritt zum Jahresende nach dann fast 30 Jahren im Amt erklärt hatte. Um die Nachfolge des dann 65-Jährigen beworben hat sich bisher nur Gerald Job (FWG), der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde und Ortsbürgermeister von Ottersheim. CDU-Fraktionssprecher Alfred Gadinger machte in der Verbandsgemeinderatssitzung am Mittwochabend deutlich, dass „seine“ Partei noch keinen Kandidaten habe und deshalb für den 11. September als Wahltermin plädiere. Die SPD, ebenfalls noch ohne Kandidat, schloss sich seinem Wunsch an. Harald Walter sagte für die FDP, dass diese keinen Kandidaten stellen werde, weshalb sie bei der Terminwahl nach beiden Seiten offen sei. Nach einer dreiminütigen Sitzungsunterbrechung, in der sich die FWG zur Beratung zurückzog, stimmte der Rat einstimmig für den Wahltermin am Sonntag, 11. September; eine mögliche Stichwahl fiele demzufolge auf den 25. September. Die Stelle soll nun ausgeschrieben werden.