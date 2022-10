In der gemeindeeigenen Halle am Ortsrand soll bald wieder Tennis gespielt werden dürfen. Weitere Sportarten sollen folgen.

Dazu soll laut Gemeinderatsbeschluss vom Donnerstagabend eine Nutzungsänderung beantragt werden. Die soll es erlauben, dass auch andere Sportarten in der Halle ausgeübt werden können, zum Beispiel Tischtennis, Badminton, Volley- und Basketball, aber auch Gymnastik und Trampolinturnen. Wobei für manche Sportarten die offiziellen Mindestanforderungen nicht erfüllt würden, weil die Halle zu kurz und zu niedrig sei. Trampolinspringen sei praktisch nur an der höchsten Stelle in der Mitte der Halle möglich, hieß es.

Darüber hinaus soll die Halle für geschätzte 50.000 Euro geringfügig saniert werden. So sollen das Dach abgedichtet, die Sanitärräume ertüchtigt und aus Sicherheitsgründen die alten Gasstrahler entfernt werden. Folglich wird die Halle weiterhin nur unbeheizt nutzbar sein. Für die Heizgebläse, die man bräuchte, um die nicht gedämmte Halle im Winter adäquat zu erwärmen, fehle der passende Stromanschluss, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Von dem aufwändigen Umbau der Tennishalle in eine allgemeine Sporthalle, also einer groß angelegten Sanierung für geschätzte knapp 1,7 Millionen Euro, hatte das Architekturbüro MB Plan abgeraten, weil das unwirtschaftlich sei; eine Auffassung, der sich der Rat einhellig anschloss. Zum einen würde beim Umbau von der Substanz der Halle kaum etwas übrig bleiben, zum anderen würde ein Genehmigungsverfahren viel Zeit in Anspruch nehmen.

Die Gemeinde hatte die alte Tennishalle vor geraumer Zeit gekauft. Damit wollte sie Vereinen, die nicht mehr in der wegen Brandschutzmängeln seit Jahren geschlossenen Schneider-Halle trainieren können, eine Alternative anbieten. Diese Mehrzweckhalle soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.