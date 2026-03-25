Axel Schmitz bleibt Vorsitzender des Tennisclubs. Die Vereinsmitglieder lehnen eine Verlagerung ihrer Anlage in den Badepark ab.

Axel Schmitz, der den Verein seit 2012 führt, bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender des Tennisclubs Wörth. Er wurde in der Jahreshauptversammlung ebenso einstimmig wiedergewählt wie seine bisherigen Vorstandsmitglieder. Nur Schriftführer Otto Moulliet gab sein Amt ab.

In seinem Bericht ging es Schmitz, wie in den vergangenen Versammlungen, einmal mehr um die Zukunft der Sportstätte an der Mozartstraße. „Neun Jahre haben wir vieles nach hinten geschoben, weil die Verlagerung auf das Schauffele-Gelände klar war. In einem kürzlich stattgefundenen Gespräch mit dem Bürgermeister wurde von ihm eine mögliche Verlagerung in den Badepark angesprochen“, berichtete Schmitz. Man brauche aber endlich eine Planbarkeit für die nächsten Jahre. „Deshalb haben wir im Vorstand beschlossen, die Möglichkeit einer Verlagerung auf das Schauffele-Gelände ad acta zu legen. Wir werden an unserem Standort bleiben und müssen uns fragen, welche Maßnahmen wir jetzt ergreifen müssen“, so Schmitz weiter. Die erste Maßnahmen konnten die Mitglieder schon im Thekenbereich des Clubhauses sehen. Jetzt soll als nächstes die große Sanierung des Sanitärbereiches anstehen.

Als erfreulich nannte Schmitz die steigende Mitgliederzahl, die momentan bei 229 liegt. Er erwähnte neben der Teilnahme an mehreren Wörther Veranstaltung die wieder durchgeführte Stadtmeisterschaft im Tennis als Höhepunkt mit einer riesigen Resonanz von 19 Vereinen und Organisationen, die zu einer festen Einrichtung wird. Dabei sprach er ein besonderes Lob an Miriam Bütenmeister und Werner Pfirrmann aus, die Organisatoren und Leiter.

„Die Vereine leisten so viel für die Gemeinschaft. Deshalb sollte die Politik ihnen auch viel mehr Unterstützung zukommen lassen. Es ist eigentlich eine Schande, wie von Seiten der Politik mit dem Gemeinwohl umgegangen wird“, meinte der zweite Vorsitzende und Referent für den Mannschaftssport Axel Schulz. Der Referent für Jugendangelegenheiten Simon Fritzsche berichtete von 63 jugendlichen Teilnehmern an der Medienrunde, 49 Kindern im Wintertraining und zahlreichen Teilnehmern an den Schnupperkursen.

Ehrungen

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Axel Schulz und Tim Towae geehrt. Für 25 Jahre: Fritz Wieland und Ann Schul-de Sterck, für zehn Jahre: Otto Moulliet, Waldemar Kwidzinski, Andre Art, Philipp Neff, Victor Schwendich, Jannes van Riet und Rosemarie Zech. Für langjährige Tätigkeiten im Verein ehrte Schmitz Otto Moulliet und Stefan Jung mit einem Geschenk.

Der Vorstand

Erster Vorsitzender: Axel Schmitz, Zweiter Vorsitzender und Referent für Mannschaftssport: Axel Schulz. Finanzen: Carsten Ohmen. Jugendangelegenheiten: Simon Fritzsche. Hobby- und Breitensport: Christian Gallego. Technik: Ralf Schwarz. Öffentlichkeitsarbeit: Yves van Riet. Wirtschaft und Clubhausverwaltung: Miriam Bütenmeister. Ehrenrat: Manfred Schmitz, Gerlinde Mesenbrock, Christa Leipold. Kassenprüfer: Werner Pfirrmann sowie Michael Kempf