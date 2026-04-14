Die Polizei hat im Kreis Germersheim mehrere Temposünder festgestellt, nach Angaben der Polizei im Rahmen der Aktionswoche Roadpol Speed. Die Beamten führten am Montag in ihrem Dienstgebiet mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. In Germersheim am Unkenfunk maßen sie 35 Fahrzeuge und stellten zwei Verstöße fest. In der Josef-Probst-Straße überprüften sie 40 Fahrzeuge; bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde gab es acht Verstöße, der schnellste Fahrer war mit 65 Kilometern pro Stunde unterwegs. In der Hauptstraße in Bellheim nutzten die Beamten ein Lasermessgerät. Von 40 gemessenen Fahrzeugen überschritten neun die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde, der Spitzenwert lag bei 45 Kilometern pro Stunde. rhp