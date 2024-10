Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am Montag, 29. Oktober, von 9.15 bis 10.15 Uhr in Germersheim haben Beamte der Polizei mehrere Verstöße festgestellt. Laut Polizei wurde im Bereich Am Unkenfunk bei erlaubten 30 Stundenkilometer (km/h) der schnellste Fahrer mit 49 km/h gemessen. Insgesamt fuhren acht Fahrer zu schnell. Ein Autofahrer trug keinen Sicherheitsgurt und ein Fahrzeug wurde wegen technischer Mängel beanstandet.

Auch in der Hauptstraße in Knittelsheim überwachte die Polizei das Tempo 30. Sechs Fahrer hielten sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, wobei der höchste gemessene Wert bei 42 km/h lag.