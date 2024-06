Ein Linienbus rauscht mit 97 Stundenkilometern durch die 70er-Zone: Folgenlos blieb das am Mittwochmorgen nicht, denn die Polizei machte gerade eine Verkehrskontrolle in der Sondernheimer Straße. Es war zugleich der schnellste Temposünder, der in der halben Stunde geblitzt wurde. Insgesamt waren vier Fahrer zu schnell. Den Busfahrer erwartet ein „höheres Bußgeld“, teilt die Polizei mit.