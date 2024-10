18 Verkehrsteilnehmer mussten am Sonntagnachmittag innerhalb einer Stunde gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie auf der B9 zu schnell unterwegs waren. Bei erlaubten 70 km/h wurde der Spitzenreiter mit 98 km/h gemessen. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von einhundert Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei, informierte die Polizei.