Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B9 am Langenberg in Fahrtrichtung Frankreich hat die Polizei am Sonntag 22 Temposünder ausgemacht. Erlaubt sind dort 70 Kilometer pro Stunde. Der Spitzenreiter war mit 94 Stundenkilometer unterwegs. Insgesamt wurden 95 Verkehrsteilnehmer zwischen 10.20 und 11.50 Uhr gemessen.