Tempo 30 auf beiden Durchgangsstraßen – dafür kämpft die Gemeinde schon seit Jahren. Ohne Erfolg! Jetzt muss die Kommune wieder einen Rückschlag verkraften.

FWG, SPD, CDU – alle Mandatsträger sind sich einig: Wie viele Bürger fordern auch sie die Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer auf den Landesstraßen 507 und 538, die durch den Ort führen. Nicht nur, dass viel lärmender Verkehr durch Westheim rollt – Raser gefährden täglich die Sicherheit der Bürger. Einige Verbesserungen konnte die Kommune in den letzten Jahren erzielen – mit Verschwenkungen und dem Markieren von Parkboxen.

Um Autofahrer auf ihre Geschwindigkeiten aufmerksam zu machen, hat die Gemeinde zwei Messgeräte angeschafft. Und: Sie hat schon vor Jahren angeordnet, dass auf Gemeindestraßen Tempo 30 gilt. Problem bei den Durchfahrtsstraßen: Weil sie Landesstraßen sind und dafür der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zuständig ist, kann die Kommune nicht eigenständig handeln. Folge: Vor allem an den Ortseingängen und Ortsausfahrten wird munter weitergerast.

Eine Bürgerinitiative hat vor Jahren schon auf das Problem aufmerksam gemacht. Aber: Nicht nur Westheim, auch benachbarte Kommunen sind von der Raserei betroffen und wollen diesen Missstand nicht mehr länger hinnehmen. Der Verbandsgemeinderat Lingenfeld hatte deshalb 2017 Lärmgutachten beauftragt. Ergebnis für Westheim: ernüchternd! „Der Grenzwert wird nicht überschritten – auch wenn man manchmal das gegenteilige Gefühl hat“, hatte die damals noch amtierende Ortsbürgermeisterin Inge Volz (SPD) im Ausblick aufs Jahr 2019 berichtet. Und bedauert, dass es für die Landesstraßen Tempo 30 „nicht so schnell geben“ werde.

Dennoch: Auch in der Folgezeit war Tempo 30 immer wieder Thema – unter anderem 2021 Wunsch der Bürger bei einer Umfrage zur Dorferneuerung. Im Februar 2022 hatte der Gemeinderat einstimmig den FWG-Antrag bewilligt, die Einführung von Tempo 30 auf den beiden Durchgangsstraßen erneut prüfen zu lassen, um die Sicherheit für Bürger zu erhöhen und die Lärmbelästigung einzugrenzen.

„Immer mehr Bürger beschweren sich auch bei uns über zu schnell fahrende Fahrzeuge in unserem Dorf“, hatte FWG-Sprecher Serafettin Yöndem damals begründet. Zudem hatte er betont, dass Geschwindigkeitsmessungen im Ort diesen Eindruck bestätigt hätten – und in manch anderen Gemeinden Tempo 30 auch auf Landesstraßen angeordnet worden sei.

Veranlasst von der Verbandsgemeinde, hat ein Fachbüro neue Zahlen auch für Westheim ermittelt, das Lärmgutachten aufgefrischt. Laut Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) gibt es „leichte Überschreitungen der Lärmgrenzen in der Oberen und Unteren Straße, nicht aber in der Hauptstraße“. Ihren Angaben zufolge erkennt der LBM aber die Lärmberechnungen nicht an.

Denn: Um die Chance auf Tempo 30 zu haben, müsse der LBM Koblenz eigene Lärmberechnungen durchführen. Diese könnten aber nicht zeitnah erfolgen, bedauerte Grabau. Und gestand „sehr erstaunt und frustriert“: „Ich dachte, wir sind hier einen Schritt weitergekommen. Dem ist aber nicht so. Der LBM glaubt nur Messungen aus dem eigenen Haus.“

Beigeordneter Sascha Gießler (FWG) ging davon aus, dass der Lärm gemessen werde. Dass – ausgehend von der Fahrzeugzahl – der entstehende Lärm anhand der Straßenbreite berechnet werde, hielt er „für total schwachsinnig“, obwohl es wohl gang und gäbe sei.

Angefressen war auch SPD-Sprecher Alexander Dietz: „Es ist enttäuschend, dass wir Tempo 30 auf Durchgangsstraßen nicht hinbekommen, weil der LBM nicht einsichtig ist“, kritisierte er. Und verwies auf die Straßenverkehrsordnung, wonach Autofahrer einen Mindestabstand von einem Meter zu Fußgängern einzuhalten hätten. Ein Problem aus seiner Sicht: Die Bürgersteige an den Durchgangsstraßen seien teilweise viel zu eng, manchmal nur 20 bis 30 Zentimeter breit. Sein Appell an die Verkehrsteilnehmer: langsam zu fahren. Sein Appell an die Gemeindeführung: den LBM schriftlich auf die Notwendigkeit von Tempo 30 hinzuweisen. Markus Simon (SPD) beklagte, dass Fahrer auch Bürgersteige überfahren würden.