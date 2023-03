Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Freiwillig Tempo-30 – ähnlich wie in anderen Gemeinden, will sich Kuhardt um mehr Ruhe und Sicherheit im Ort bemühen. Dazu sollen in den Ortsdurchfahrten Hinweisschilder zum Thema „Freiwillig Tempo 30“ aufgestellt werden. Eine Arbeitsgruppe hat Designvorschläge für die Hinweisschilder erarbeitet und erste Ideen für Standorte entwickelt.

Einstimmig hat sich der Rat für eine gelbe und grüne Farbgebung der Schilder mit schwarzer Schrift und einer Sprechblase mit dem Hinweis „30 km/h Freiwillig“