Am Dienstag zwischen 9 und 10.50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wörth in Erlenbach in der Haynaer Straße die Geschwindigkeit. Erlaubt sind dort 30 Stundenkilometer. 35 Fahrzeuge, darunter drei Lastkraftwagen, waren laut Polizei zu schnell. Es ergaben sich vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 31 Verwarnungen. Das schnellste Auto wurde mit 59 Stundenkilometern gemessen.